"Omas gegen rechts" bieten in Idar-Oberstein Argumentationstraining an

In Idar-Oberstein trafen sich Interessierte, um von der Mitbegründerin der „Omas gegen rechts Deutschland“ zu lernen: Wie kann man mit Vorwürfen, Halbwahrheiten und Falschaussagen zum Thema Migration umgehen? Die Teilnehmer suchten konkrete Hilfestellung für den Umgang mit solchen Herausforderungen.
Was im vergangenen Jahr wegen mangelnder Beteiligung abgesagt wurde, stieß nun auf gewaltigen Zuspruch. Die hiesige Initiativgruppe der Omas gegen rechts hatte zu einem Seminar für Argumentationstraining eingeladen – und es kamen mehr Menschen als eigentlich erwartet.