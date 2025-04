Die Söhne Mannheims werden 30 Jahre alt. Sie starten im Stadttheater Idar-Oberstein – präsentiert von All Elite Music und der Offenen Flamme Thomas Kreis – am Samstag, 3. Mai, 20 Uhr, ihre Jubiläumstour 2025 mit der kompletten zehnköpfigen Band. Mit einem Mix aus Soul, mehrstimmigem Gesang, Pop, Rap, Reggae und fulminanten Live-Shows wollen die Söhne auch in der Schmuckstadt begeistern. Mit dabei: die Idar-Obersteiner Omas gegen Rechts. Wie kommt es dazu?

Söhne Mannheims – da war doch was... Richtig: Xavier Naidoo war jahrelang das berühmte Gesicht des Musikerkollektivs Söhne Mannheims – bis der umstrittene Sänger 2017 aus dem Projekt ausstieg. Naidoo und die Söhne Mannheims: Der Bruch begann mit dem umstrittenen Song „Marionetten“, der antisemitische, rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Textzeilen enthielt. Die Band wurde heftig kritisiert. Naidoo fiel mit Auftritten bei Reichsbürgerversammlungen auf. 2020 kam wegen rassistischer Hetze das „Aus“ in der DSDS-Jury. Auch während der Corona-Pandemie fiel der Naidoo durch fragwürdige Äußerungen auf. Die Söhne gingen damals auf Distanz zu ihrem berühmtesten Mitglied.

Wirt Thomas Kreis macht Angebot

Roswitha Klee-Emmerich von den Omas gegen Rechts erklärt: „Unsere Präsenz am Samstag – wir werden einen Infotisch im Foyer haben – kam durch Thomas Kreis zustande. Er hat uns auf dem Idarer Wochenmarkt entdeckt und spontan gesagt, dass er gern mit der Gruppe kooperieren wolle. Er bot uns an, beim Söhne-Konzert im Stadttheater dabei zu sein. Wenn wir jemandem davon erzählen, taucht sofort die Frage auf: und Xavier Naidoo? Verirrt Ihr Euch da nicht?“

Tatsächlich passe die Band, die sich von Naidoo distanziert habe, mit ihren Werten sehr gut zu den „Omas“: „Die Musiker stehen für soziale Gerechtigkeit, Respekt, Freiheit und Toleranz, sie sprechen sich gegen Gewalt, Hass und Rassismus aus. Es sind Musiker mit Wurzeln in allen Kontinenten. Ihr multikultureller Unity-Vibe gefällt uns sehr gut. Wir freuen uns riesig darauf, dabei zu sein. Thomas Kreis sagte, dass die Band in Demokratie-Projekten (Schule und Demokratie) bereits aktiv war. Das passt für uns“, sagt Klee-Emmerich.

Das Jubiläumskonzert der Söhne Mannheims wird um ein weiteres Highlight bereichert: Sänger Edin, der mit seinem Hit „Magisch“ große Erfolge feierte, wird als Special Act den Konzertabend eröffnen.

Auf dem Wochenmarkt

Der Wirt der Weiherschleife halte den „Omas“ die Türen offen, hält, um auch bei anderen Events Präsenz zu zeigen. Beim Kulturfestival „Auf Anfang” in Auen sind sie zwei Tage mit einem eigenen Pavillon vertreten. Auch hier gehe es um politisches Bewusstsein, um Demokratie und deren Schutz vor zerstörerischen Kräften. Das komplett ehrenamtlich organisierte Festival am 25. und 26. Juli bietet eine einzigartige Mischung aus Musik, Kunst, Ausstellungen, Talks und Vorträgen. Zum fünften Mal wird in Auen ein starkes Zeichen für eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft gesetzt. Zudem werden die „Omas“ alle zwei Monate mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt in Idar vertreten sein.