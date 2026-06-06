Mekka für Autofans Oldtimer-Paradies: Idar-Oberstein zieht Fans an Leonhard Stibitz 06.06.2026, 17:00 Uhr

i Wer denkt da nicht an Berti, Uschi und Klausi aus Bernd Eichingers Film Manta Manta. Der gezeigte Opel Manta mit dem auch im Film verwendeten Mattig Breitbau war im letzten Jahr bei der ersten Kyrburg-Edelstein-Klassik am Start Leonhard Stibitz

Idar-Oberstein zieht Oldtimerfans an: Chrom, kurvige Landstraßen und Edelsteinmuseen machen die Stadt zum Eldorado für Nostalgiker. Classic-Car-Gruppen beleben die Straßen und rufen Erinnerungen an vergangene Zeiten wach.

Kürzlich war eine Citroën-DS-Oldtimer-Gruppe zu Gast im Deutschen Mineralienmuseum. Eine Woche später kam der nächste Oldtimertross an den Fuß der Felsenkirche. Auch vom Besuch einer Gemeinschaft, die in 32 VW Scirocco zum Kupferbergwerk kam, berichtete unsere Zeitung, und am Tag darauf wollte eine niederländische Gruppe mit Mazda-MX-5-Cabrios zum Deutschen Edelsteinmuseum.







Artikel teilen

Artikel teilen