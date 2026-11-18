55 Jahre IKG-Karriere Ohne Wolfgang Schapperth wäre der Idarer Karneval ärmer Leonhard Stibitz 18.11.2026, 17:00 Uhr

i Es scheint als ließ Wolfgang Schapperth bei seiner Ehrung die 55 Jahre emsiger aktiver Tätigkeit vor seinem geistigen Auge Revue passieren. Die IKG in ihrer heutigen Form ist ohne ihn nahezu undenkbar. Leonhard Stibitz

Seit 55 Jahren ist Wolfgang Schapperth eine wichtige Stütze der Idarer Karneval-Gesellschaft (IKG). Er hatte viele Ämter und Rollen inne und ist immer noch aktiv dabei. Nun wurde der Dienstälteste der IKG-Narren mit einem Orden in Gold geehrt.

Als junger Mann kam Wolfgang Schapperth zur Idarer Karneval-Gesellschaft. Dort war er schnell ein Aktivposten und hat im Laufe seiner 55-jährigen Karnevalskarriere zahlreiche maßgebliche Ämter innegehabt. Daher wurde ihm bei der Ordenssitzung wie berichtet die höchste Auszeichnung der IKG zuteil, der Orden 1.







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