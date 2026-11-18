Seit 55 Jahren ist Wolfgang Schapperth eine wichtige Stütze der Idarer Karneval-Gesellschaft (IKG). Er hatte viele Ämter und Rollen inne und ist immer noch aktiv dabei. Nun wurde der Dienstälteste der IKG-Narren mit einem Orden in Gold geehrt.
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Als junger Mann kam Wolfgang Schapperth zur Idarer Karneval-Gesellschaft. Dort war er schnell ein Aktivposten und hat im Laufe seiner 55-jährigen Karnevalskarriere zahlreiche maßgebliche Ämter innegehabt. Daher wurde ihm bei der Ordenssitzung wie berichtet die höchste Auszeichnung der IKG zuteil, der Orden 1.