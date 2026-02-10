Kreistag Birkenfeld Offener Streit: Wer hat die ADD eingeschaltet? Kurt Knaudt 10.02.2026, 19:00 Uhr

i Eiszeit herrscht derzeit zwischen dem Kreistag und der Kreisverwaltung Birkenfeld... Reiner Drumm

Eigentlich geht es um eine Bagatelle, doch in der Kontroverse um Grundstücksübertragungen wird der Riss zwischen Kreistag und Kreisverwaltung immer deutlicher. Nun soll die Verwaltung über einen externen Anwalt gegen einen eigenen Beschluss vorgehen.

Den mit Spannung erwarteten Punkt acht der Tagesordnung handelte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung nach der bereits sehr intensiven Diskussion im Kreisausschuss unerwartet kurz und schmerzlos ab. Bei zwei Gegenstimmen von Landrat Miroslaw Kowalski und Bernhard Alscher (Freie Wähler) und zwei Enthaltungen beauftragte das Kommunalparlament den Kreischef mit überwältigender Mehrheit, mittels eines Anwaltsbüros Widerspruch gegen eine Anordnung ...







