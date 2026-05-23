Enttäuschung im IWUK
ÖPNV: Nationalparklinie ist einziger Einsparschwerpunkt
Der Nationalparklandkreis Birkenfeld hat vor vier Jahren sein ÖPNV-Angebot deutlich ausgeweitet. Doch viele Busse fahren oft noc
Der Nationalparklandkreis Birkenfeld hat vor vier Jahren sein ÖPNV-Angebot deutlich ausgeweitet. Doch viele Busse fahren oft noch leer durch die Gegend.
Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Hohe Kosten für den ÖPNV und gleichzeitig viele leere Busse auf den Straßen – das alles vor dem Szenario leerer Haushaltskassen: Der Landkreis Birkenfeld versucht deshalb, beim Busverkehr zu sparen. Aber es will nicht so richtig gelingen.

Lesezeit 3 Minuten
Ratlosigkeit im Kreisausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK), wo am Dienstag die Ergebnisse einer Untersuchung der ÖPNV-Linien vorgestellt werden sollte. Angesichts vieler leerer Busse hatte der Ausschuss im Oktober 2025 eine Untersuchung bei den Busunternehmen in Auftrag gegeben, was mit Kilometerstreichungen bei einzelnen, wenig genutzten Linien eingespart werden könnte.

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