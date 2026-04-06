Kreistag Birkenfeld
ÖPNV: Bei der Feinabstimmung liegt einiges im Argen
Bei der Feinabstimmung des ÖPNV im Nationalparklandkreis Birkenfeld liegt ebenso noch einiges im Argen wie bei der Auslastung ma
Bei der Feinabstimmung des ÖPNV im Nationalparklandkreis Birkenfeld liegt ebenso noch einiges im Argen wie bei der Auslastung mancher Linien.
RNN

Der Kreistag diskutiert anlässlich der Verabschiedung des Nahverkehrsplans für den Kreis Birkenfeld über Schwachstellen im System: Bei der Feinabstimmung des ÖPNV liegt ebenso noch einiges im Argen wie bei der Auslastung mancher Linien.

Lesezeit 3 Minuten
Wie kann der ÖPNV im Kreis Birkenfeld trotz gezielter Streichungen und Anpassungen von kaum oder gar nicht genutzten Verbindungen insgesamt attraktiver werden? Darum drehte sich die Diskussion in der jüngsten Sitzung des Kreistags, der einstimmig die Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplans des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes (RNN) sowie des lokalen Nahverkehrsplans für den Landkreis Birkenfeld beschloss.

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Nahe-ZeitungPolitik

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