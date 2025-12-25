Ministerin in Baumholder Ökompark: Im Frühjahr soll der Turbo gezündet werden Sascha Saueressig 25.12.2025, 15:11 Uhr

i Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt überreicht die Machbarkeitsstudie für den Ökompark Heide-Westrich an VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser – das Gewerbe- und Industriegebiet soll nun als eine von 13 Turboflächen in Rheinland-Pfalz vorrangig erschlossen werden. Sascha Saueressig

Daniela Schmitt kommt auf ihrer Vorweihnachtstour auch nach Baumholder und übergibt nicht nur den Förderbescheid für das regionale Zukunftsprogramm für die VG. Als Überraschung hat sie auch noch die Machbarkeitsstudie für die Turbofläche im Gepäck.

Der Ökompark Heide-Westrich gehört zu den 13 sogenannten Turboflächen im Land, die bei der weiteren Gewerbeentwicklung bei zusätzlichen Fördermaßnahmen und dem Erreichen wirksamen Planungsrecht stärker unterstützt werden sollen. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat am Dienstag vor Weihnachten Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser die eigens erstellte Machbarkeitsstudie für das geplante Gewerbe- und Industriegebiet Ökompark ...







