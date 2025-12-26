US Army baut in Baumholder OBG-Gruppe baut seit 25 Jahren für die US Army Sascha Saueressig 26.12.2025, 11:00 Uhr

i Die in der Wetzel Housing entstehenden Reihenhäuser sollen für drei bis vier Familien ausgelegt werden. Das Bild zeigt einen Rohbau aus dem ersten Bauabschnitt. Bauleitung OBG

Die OBG-Gruppe aus Ottweiler baut seit 25 Jahren für US-Streitkräfte. Seit Oktober laufen die Arbeiten am letzten Abschnitt des 2023 begonnenen Modernisierungsprojekts am Standort Baumholder. Insgesamt entstehen 176 neue Häuser für die US-Soldaten.

Die OBG-Gruppe hat mit dem Bau von weiteren 54 Reihenhäusern auf dem US-Stützpunkt Baumholder begonnen. Seit 2023 läuft der Neubau der Häuser für Familien nach Anforderungen der US-Streitkräfte sowie eines Apartmentkomplexes in den Smith Barracks. Der nun laufende Bau von 54 der Reihenhäuser in der Wetzel Housing ist der derzeit letzte finanzierte Abschnitt des Modernisierungsprogramms der US Housing in Baumholder.







