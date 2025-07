Für viele Einheimische, aber auch für Besucher von weither stellt der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in Idar-Oberstein ein besonderes Highlight dar. Am Wochenende ist es wieder soweit.

Für Annette Strohm ist der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt die wichtigste Veranstaltung im Idar-Obersteiner Jahreskalender. Am kommenden Wochenende kommen wieder Tausende Besucher zum Teil von weither, um im Angebot der knapp 50 Aussteller zu stöbern, die sich am Samstag und Sonntag in der Obersteiner Fußgängerzone präsentieren. Und das Rahmenprogramm zu genießen, dass die Stadt wie immer in Form des Straßentheaterfestivals an beiden Tagen organisiert hat.

Und das hat in diesem Jahr einige Höhepunkte zu bieten, wie die Idar-Obersteiner Kulturreferentin im Rahmen der Pressekonferenz in der Hauptstelle der Kreissparkasse Birkenfeld zum Goldschmiedemarkt betonte. Dazu hatte KSK-Chef Torsten Rothfuchs neben OB Frank Frühauf und dem städtischen Kulturamt auch Vertreter des Veranstalters „Schmuck-Kultur Idar-Oberstein“ e.V. und die Sponsoren eingeladen, „ohne die eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen wäre“, wie der OB betonte.

„Es ist wichtig, Momente zu schaffen, an denen Menschen zusammenkommen und Spaß haben können.“

Annette Strohm freut sich darauf, dass die Obersteiner Innenstadt am Wochenende wieder voll sein wird.

Über gleich fünf neue Aussteller freut sich der Veranstalterverein in diesem Jahr, wie der Vorsitzende Frederik Grüneberg berichtete, darunter auch die einheimische Firma Louis Gottlieb & Söhne, die einen lang gehegten Wunsch des Veranstalters erfüllt und ein Edelsteinschürffeld für Kinder mitbringen wird. Denn von jedem Aussteller wird erwartet, ein Handwerk oder eine Fertigungsmethode am Stand zu präsentieren, sodass Besucher mehr über die Herstellung von Edelsteinen und Schmuck erfahren können. Die Vorführungen sind dabei zeitlich abgestimmt. Neu ist in diesem Jahr auch ein Kaffeestand in der unteren Hauptstraße.

i Am verkaufsoffenen Sonntag wird auch der Platz "Auf der Idar" bespielt: Dann werden (wie auf dem Bild aus dem Vorjahr) dort Akrobaten und andere Künstler atemberaubende Kunststücke aufführen. Hosser (Archiv)

Grüneberg wie auch Andrea Sohne vom „Schmuck-Kultur“-Vorstand würden sich über weitere Mitglieder freuen, denn Arbeit gibt es genug, gerade jetzt kurz vor der 27. Auflage des Marktes: „Nachwuchs ist immer ein Problem“, so Sohne, weshalb man sich besonders freut, dass gleich zwei Absolventinnen des Edelstein-Campus der Fachhochschule Trier neu dazu gestoßen sind. Nach Ansicht von OB Frühauf spiegelt der Markt den Facettenreichtum der Edelsteinregion wie keine zweite Veranstaltung: „An jedem Stand gibt es ja etwas anderes zu sehen.“ Jeder oder jede Ausstellerin habe seine eigene Spezialität, seine eigene Handschrift: „Das macht das Wochenende zu etwas Besonderem.“

Auch die heimische Region ist beim Straßentheater vertreten

Annette Strohm weiß schon, „was ich auf dem Markt kaufen werde“. Und sie weiß, auf was sie sich am meisten beim Straßentheater freut. Obwohl – das ist gar nicht so einfach angesichts der vielen tollen Acts. Bei der PK stellte sie heraus, dass die Künstler durch die Bank ihr Handwerk, ihre Kunst studiert haben und zum Teil aus der Schweiz, Frankreich, Spanien und sogar Finnland anreisen werden – und auch die heimische Region ist vertreten. Die gebürtige Leiselerin Melissa Stumm, die ihre Schauspielkarriere vor mehr als 20 Jahren bei den Kichererbsen um Kathy Becker startete, ist Bestandteil der Gruppe Cuchufleta, die am Samstag als „Waldgeister“ und am Sonntag als „Wörterwesen“ die Fußgängerzone „unsicher“ machen wird.

Ein Highlight wird sicher auch der Auftritt von Mr. Bubbles, der am Samstag vor der Stadtbücherei und am verkaufsoffenen Sonntag vor dem Modepark Röther seine XXXL-Seifenblasen aufsteigen lassen wird. Auf der OIE-Bühne am Kirchplatz wird durchgehend Musik und Show geboten: Jonglage, Seiltanz, Clownerie, Zauberei und ganz viel Poesie – die Vielfalt ist riesig. Strohm und Frühauf dankten Stadtvilla-Besitzer und Investor Jörg Haferkorn, dass er für die Dauer des Festivals die Räumlichkeiten der ehemaligen Commerzbank, direkt am Christuskirchplatz gelegen, als Künstlergarderobe zur Verfügung stellt.

Hoffen, dass es im Hut „gruschpelt und nicht nur klimpert“

Ein solches Festival kostet viel Geld. Da ist Annette Strohm froh, dass das Land über den Kultursommer-Etat mit 20.000 Euro unterstützt: „Das Land schätzt sehr, was wir hier auf die Beine stellen. Es ist wichtig, Momente zu schaffen, an denen Menschen zusammenkommen und Spaß haben können.“ Sie und OB Frühauf dankte den teils langjährigen Sponsoren KSK, OIE, Bürkle-Stiftung und dem Globus. Dennoch bleibt am Ende stets eine finanzielle Lücke – die soll mittels des Hutgelds zumindest auf niedrigem Niveau gehalten werden: Während der zwei Tage geht ein Hut herum, die Künstler auf der Bühne bitten um Unterstützung. „Wäre schön, wenn es da im Hut ,gruschpelt’ und nicht nur klimpert“, rief KSK-Vorstand Rothfuchs zur Unterstützung auf: „Ein Kinobesuch kostet 15 Euro. Hier bekommt man zwei Tage ein Programm auf höchstem Niveau für ,umme’.“

Sie freue sich darauf, dass die Obersteiner Fußgängerzone am Wochenende wieder „rappelvoll“ sei mit fröhlichen Menschen, sagte Strohm. Und OB Frühauf verwies auf weitere Effekte des Marktes wie ausgebuchte Hotels und ausgelastete Gastronomie: „Wir brauchen noch mehr solche Veranstaltungen in der Innenstadt. Da sind wir dran...“

Eröffnet wird der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in Idar-Oberstein am Samstag und am Sonntag um 11 Uhr. Er dauert am Samstag bis 19 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr. Das Straßentheaterfestival beginnt an beiden Tagen um 13 Uhr. Informationen sowie den Zeitplan des Straßentheaters gibt es unter www.schmuck-kultur.com