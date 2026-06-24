Marc Greger braucht Fritz
Oberhosenbacher Soldat in Kaserne mit Messer bedroht
Marc Greger mit Therapiehund Fritz. Der junge Oberhosenbacher ist Familienvater und wünscht sich nach traumatischen Erlebnissen
Marc Greger mit Therapiehund Fritz. Der junge Oberhosenbacher ist Familienvater und wünscht sich nach traumatischen Erlebnissen wieder mehr Normalität.
Marc Greger

Fritz ist für Marc Greger aus Oberhosenbach nicht nur ein Haustier. Er soll dem Bundeswehrsoldaten und Vater nach einem traumatischen Erlebnis in der Kaserne als Assistenzhund ermöglichen, wieder in ein halbwegs normales Leben zurückzukehren. 

Lesezeit 5 Minuten
Seine Hoffnung hat vier Pfoten und heißt Fritz … Marc Greger ist 32 Jahre alt, Soldat, Ehemann, Vater eines kleinen Sohnes und seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft als Fußballschiedsrichter tätig. Was der junge Mann erlebt hat und erzählt, lässt einem den Atem stocken.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBundeswehr

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