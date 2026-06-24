Fritz ist für Marc Greger aus Oberhosenbach nicht nur ein Haustier. Er soll dem Bundeswehrsoldaten und Vater nach einem traumatischen Erlebnis in der Kaserne als Assistenzhund ermöglichen, wieder in ein halbwegs normales Leben zurückzukehren.
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Seine Hoffnung hat vier Pfoten und heißt Fritz … Marc Greger ist 32 Jahre alt, Soldat, Ehemann, Vater eines kleinen Sohnes und seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft als Fußballschiedsrichter tätig. Was der junge Mann erlebt hat und erzählt, lässt einem den Atem stocken.