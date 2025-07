Seit vielen Jahren war der Bereich „Vorne auf Wahnschel“ in Oberbrombach als Neubaugebiet geplant – im September 2024 schloss die Gemeinde die Erschließung des Gebiets im Osten des Dorfes ab. 14 Grundstücke befinden sich in dem Neubaugebiet, für sechs davon hat die Gemeinde bereits Käufer gefunden, deren Kaufverträge aktuell bei einem Notar liegen. Acht Grundstücke, von denen das kleinste 700 Quadratmeter und das größte 1500 Quadratmeter umfasse, stünden aktuell noch zum Verkauf, teilt Ortsbürgermeister Björn Symanzik mit.

Die wohl vorerst letzten Neubauflächen in Oberbrombach

„Wer eines dieser Grundstücke haben will, bekommt es direkt“, sagt der Ortsbürgermeister. 80 Euro pro Quadratmeter kosten die Grundstücke, das hatte der Oberbrombacher Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen. „Wir sind als Gemeinde sehr froh, dass es für uns möglich ist, nun diesen Preis anbieten zu können“, sagt Symanzik. Denn aufgrund steigender Preise seien zwischenzeitlich mehrere Käufer abgesprungen. Zu Beginn sei die Gemeinde mit einem Quadratmeterpreis von 55 bis 60 Euro in die Planung gegangen. „Dann begann der Angriffskrieg auf die Ukraine, und die Preise sind explodiert“, blickt der Ortsbürgermeister zurück. Zwischenzeitlich habe die Gemeinde Preise von 90 Euro bis zu teilweise 105 Euro pro Quadratmeter aufrufen müssen. „Das hat Interessenten abgeschreckt, wir haben einige Absagen und Rückzieher hinnehmen müssen.“ Der aktuelle Preis von 80 Euro stehe nun fest. „Es ist also die beste Zeit, um hier ein Grundstück zu erwerben“, sagt Symanzik.

i Dieser Ausblick bietet sich von dem Neubaugebiet im Oberbrombacher Osten. Niels Heudtlaß

Er wirbt weiter für den Standort: „Diesen Ausblick gibt es auch im Kreis Birkenfeld nicht oft.“ Von der Höhe im Oberbrombacher Osten blickt der Betrachter auf augenscheinlich fast unberührte Natur, denn nach wenigen Feldern nehmen große Waldstücke die Fläche ein. Das Neubaugebiet ist in einem sehr ruhigen Teil des Dorfes gelegen, in den sich nur selten ein Auto verirrt. Nur die großen Zäune, die die verpflichtenden Regenrückhaltebecken abgrenzen, stechen aktuell etwas aus der Natur heraus. Das Neubaugebiet „Vorne auf Wahnschel“ sei neben den Bauplätzen im Neubaugebiet Rothenbach eine der letzten Flächen, die die Gemeinde auf lange Sicht erschließen werde. „Wir werden keine Flächen mehr bekommen, wie auch aus dem neuen Flächennutzungsplan hervorgeht. Es wird lange nicht möglich sein, weitere Flächen zu erschließen“, sagt Symanzik. Das heiße aber nicht, dass Oberbrombach nun keinen Platz mehr habe. „Wir erwarten in den nächsten Jahren aufgrund des demografischen Wandels einiges an Leerstand bei Bestandsgebäuden.“ Dieser solle dann möglichst schnell wieder gefüllt werden. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren wieder über 500 Einwohnern liegen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Gemeinde startete Wettbewerb um Straßennamen

Übrigens: Die Straßennamen im Neubaugebiet hat nicht etwa die Gemeindeverwaltung im Alleingang festgelegt – bei einem Wettbewerb während des Dorffestes konnten die Bürger ihre Vorschläge einreichen, eine Jury wählte die zwei passendsten Optionen. „Rund 40 verschiedene Vorschläge wurden eingereicht, darunter einige, die als Witz gemeint waren, wie ’Am Hexenplatz’, weil auf der Fläche das Maifeuer stattfindet, aber auch zahlreiche ernst zu nehmende. Die Jury entschied sich für die zwei Straßen am Ende für die Namen „Auf Wahntschel“ und Römerweg. Während der erste Name aufgrund des Namens des Neubaugebietes wohl auf der Hand liegt, erzählt der andere die Geschichte einer freundschaftlichen Dorfrivalität zwischen Oberbrombach und Niederbrombach. „Wir sind die Römer, die Niederbrombacher die Gallier. Wo das ursprünglich seinen Anfang hatte, ist mir nicht bekannt, aber so ist es schon, seit ich klein war“, erzählt Symanzik mit einem Lachen.