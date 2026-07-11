Sexualdelikt in Idar-Oberstein Oberarzt soll junge Frau vergewaltigt haben Günter Schönweiler 11.07.2026, 10:00 Uhr

i Ein 40-jähriger ehemaliger Oberarzt aus Idar-Oberstein soll eine junge Frau vergewaltigt haben, gegen seine Verurteilung legte er Berufung ein. Christine Jäckel

Im Jahre 2023 soll ein Idar-Obersteiner Oberarzt (40) eine junge Frau vergewaltigt haben, er wurde vom Amtsgericht zu drei Jahren Haft verurteilt, legte aber Berufung ein. Die wird nun am Landghericht unter Richter Folkmar Broszukat verhandelt.

Vom Amtsgericht Idar-Oberstein war ein bislang noch nicht vorbestrafter 40-jähriger früherer Oberarzt im Februar 2025 wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Nach umfangreicher Beweisaufnahme hatte das Schöffengericht ihn für schuldig gesprochen, Ende März 2023 eine junge Frau in seiner damaligen Wohnung in Idar-Oberstein brutal vergewaltigt zu haben.







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