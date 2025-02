Julia Klöckner im Porträt Ob Pumps oder Gummistiefel: Immer geländegängig 12.02.2025, 13:00 Uhr

i Freundschaften und ihre Hündin Ella sind Julia Klöckner wichtig. Ihre Freundin Kerstin kennt sie seit Unizeiten. Tanja Voltz

Unsere Zeitung präsentiert die Kandidaten aus dem Wahlkreis 200: Am 23. Februar tritt Julia Klöckner erneut als Direktkandidatin der CDU an. Bei der Wahl 2021 unterlag sie Joe Weingarten (SPD), der 33 Prozent der Erststimmen erhalten hatte.

Was sie auf die Palme bringt? „Höchstens lauwarmer Grauburgunder…“, lacht Julia Klöckner. Nach vielen Jahren in der Politik werde man entweder zynisch oder gelassen, sagt sie: „Ich habe mich für Letzteres entschieden.“ Richtig sauer werde sie selten. Als nach eigener Aussage „geländegängiger“ Polit-Profi hat sie in ihrem Auto sowohl Pumps als auch Gummistiefel dabei – und schlecht temperierter Weißwein geht als Winzer-Tochter nun mal gar nicht.

