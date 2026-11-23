Idar-Obersteiner Haushalt 2027 OB Frühauf: Steuern sollen nicht erhöht werden Kurt Knaudt 23.11.2026, 09:39 Uhr

i Finanziell ist die Stadt Idar-Oberstein alles andere als gut aufgestellt. Dennoch sollen die Steuersätze unverändert bleiben. Hosser

Trotz der desaströsen Finanzlage will die Stadt Idar-Oberstein Bürger und Unternehmen im neuen Haushalt nicht stärker zur Kasse bitten, wie in der Sitzung des Hauptausschusses deutlich wurde.

Die Finanzen der Stadt Idar-Oberstein sind desaströs. Daran wird sich auch im Haushalt für das Jahr 2027 nichts ändern. Es wird sogar noch ein bisschen schlimmer, wie den Ausführungen von Oberbürgermeister Frank Frühauf in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Idar-Oberstein zu entnehmen war.







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