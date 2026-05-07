Biontech-Schließung OB Frühauf: Kein guter Tag für Idar-Oberstein Stefan Conradt 07.05.2026, 15:00 Uhr

i Die Ampel steht auf rot: Biontech will seine Labore in Idar-Oberstein Ende 2027 schließen. 440 Mitarbeiter verlieren dann ihre Jobs. Fotostudio Hosser. Hosser

Frank Frühauf hat sich im Hauptausschuss der Stadt zum Biontech-Rückzug geäußert: Der sei „in keiner Weise absehbar“ gewesen. Nun gelte es, zügig eine Nachnutzung der Gebäude und Labore zu finden und möglichst viele Jobs zu erhalten.

Im Hauptausschuss der Stadt hat Oberbürgermeister Frank Frühauf noch einmal unterstrichen, wie überraschend die Ankündigung des Biopharmaunternehmens Biontech gekommen sei, den Standort Idar-Oberstein Ende des Jahres 2027 schließen zu wollen: „Ich habe noch am 23.







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