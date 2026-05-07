Frank Frühauf hat sich im Hauptausschuss der Stadt zum Biontech-Rückzug geäußert: Der sei „in keiner Weise absehbar“ gewesen. Nun gelte es, zügig eine Nachnutzung der Gebäude und Labore zu finden und möglichst viele Jobs zu erhalten.
Lesezeit 2 Minuten
Im Hauptausschuss der Stadt hat Oberbürgermeister Frank Frühauf noch einmal unterstrichen, wie überraschend die Ankündigung des Biopharmaunternehmens Biontech gekommen sei, den Standort Idar-Oberstein Ende des Jahres 2027 schließen zu wollen: „Ich habe noch am 23.