Stadtspitze Idar-Oberstein OB Frank Frühauf über Marx: Weit mehr als ein Kollege Vera Müller 10.07.2026, 08:52 Uhr

i Landrat Miroslaw Kowalski (Mitte), Oberbürgermeister Frank Frühauf (rechts) und Bürgermeister Friedrich Marx vor der Stadtverwaltung: 2027 wird Marx aus dem Amt ausscheiden. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Friedrich Marx kündigt an, im nächsten Jahr aus seinem Amt als Idar-Obersteiner Bürgermeister ausscheiden zu wollen. Eine Entscheidung, die Oberbürgermeister Frank Frühauf schmerzt.

Bürgermeister Friedrich Marx hat angekündigt, zum 30. Juni 2027 vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt wird er 66 Jahre alt sein. Die Amtszeit von Friedrich Marx hätte regulär am 15. April 2031 geendet. Der Marx-Nachfolger oder die Nachfolgerin wird im Stadtrat gewählt, vorher gibt es eine Ausschreibung der Stelle.







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