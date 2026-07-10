Friedrich Marx kündigt an, im nächsten Jahr aus seinem Amt als Idar-Obersteiner Bürgermeister ausscheiden zu wollen. Eine Entscheidung, die Oberbürgermeister Frank Frühauf schmerzt.
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Bürgermeister Friedrich Marx hat angekündigt, zum 30. Juni 2027 vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt wird er 66 Jahre alt sein. Die Amtszeit von Friedrich Marx hätte regulär am 15. April 2031 geendet. Der Marx-Nachfolger oder die Nachfolgerin wird im Stadtrat gewählt, vorher gibt es eine Ausschreibung der Stelle.