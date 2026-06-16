Biontech-Aus in Idar-Oberstein OB Frank Frühauf: Kontakt zu Gründerpaar und Vorstand Vera Müller 16.06.2026, 08:30 Uhr

i Die Nachricht sorgte für einen Schock: Anfang Mai kündigte das Unternehmen Biontech an, Standorte schließen zu wollen, darunter auch Idar-Oberstein. Mehr als 400 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. OB Frank Frühauf setzt auf vertrauensvolle Gespräche. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Anfang Mai kündigte das Unternehmen Biontech an, Standorte schließen zu wollen, darunter auch Idar-Oberstein. Mehr als 400 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das bereitet OB Frank Frühauf große Sorgen. Er hat Kontakt zur Gründerfamilie aufgenommen.

Was bedeuten die aktuellen Verkaufspläne des Biontech-Werks in Idar-Oberstein für die Stadt? Das war eine der Fragen, die die „Welt“ Oberbürgermeister Frank Frühauf stellte. Das Medium berichtete dieser Tage ausführlich unter dem Titel „Abwicklung statt Verkauf der Werke?







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