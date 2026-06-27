Mega-Hitze in Idar-Oberstein
Ob Feuerwehr, Polizei oder DRK: Zu heiß? Gibt’s nicht!
Freude beim Team der DRK-Rettungswache Idar-Oberstein: ein kleiner Pool, Eis am Stiel. Das haben die Mitarbeiter um Holger Grüne
Freude beim Team der DRK-Rettungswache Idar-Oberstein: ein kleiner Pool, Eis am Stiel. Das haben die Mitarbeiter um Holger Grünewald (2. von links) verdient.
Eva-Maria Müller

Die Hitze... Wer nicht muss, tut nichts. Wer aber muss, der macht seinen Job im Kreis Birkenfeld: so auch die Blaulichtfamilie. DRK, Polizei, Feuerwehr und Co. – das verdient Respekt und ein dickes Dankeschön! 

Lesezeit 1 Minute
Kein Mensch auf der Straße, nahezu leere Geschäfte... 36 Grad im Schatten. Der Kreis Birkenfeld stöhnt unter der Gluthitze. Gibt es nicht alle Tage. Und trotzdem: Die Blaulicht-Familie ist auf den Beinen, zumal im Kreis Birkenfeld einige Großveranstaltungen anstanden und noch anstehen – das Nahe-Sommerfest auf dem Messegelände, am Freitagabend das Electro Love-Festival im Steinbruch, am Samstagabend der Klassik Sommer an gleicher Stelle.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

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