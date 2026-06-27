Mega-Hitze in Idar-Oberstein Ob Feuerwehr, Polizei oder DRK: Zu heiß? Gibt’s nicht! Vera Müller 27.06.2026, 16:25 Uhr

i Freude beim Team der DRK-Rettungswache Idar-Oberstein: ein kleiner Pool, Eis am Stiel. Das haben die Mitarbeiter um Holger Grünewald (2. von links) verdient. Eva-Maria Müller

Die Hitze... Wer nicht muss, tut nichts. Wer aber muss, der macht seinen Job im Kreis Birkenfeld: so auch die Blaulichtfamilie. DRK, Polizei, Feuerwehr und Co. – das verdient Respekt und ein dickes Dankeschön!

Kein Mensch auf der Straße, nahezu leere Geschäfte... 36 Grad im Schatten. Der Kreis Birkenfeld stöhnt unter der Gluthitze. Gibt es nicht alle Tage. Und trotzdem: Die Blaulicht-Familie ist auf den Beinen, zumal im Kreis Birkenfeld einige Großveranstaltungen anstanden und noch anstehen – das Nahe-Sommerfest auf dem Messegelände, am Freitagabend das Electro Love-Festival im Steinbruch, am Samstagabend der Klassik Sommer an gleicher Stelle.







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