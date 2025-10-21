Auch Schüler mit erhöhtem Förderbedarf haben ein Recht auf bestmögliche individuelle Bildung mit dem Ziel größtmöglicher Teilhabe. Aber was, wenn wie in Idar-Oberstein Personal fehlt und Unterrichtstage gestrichen werden?
Eltern machen sich Sorgen. In Idar-Oberstein ist an der Peter-Caesar-Schule ein Problem aufgetreten, das sie beschäftigt – und wofür die Schule nichts kann. Seit 1998 werden an der Schule Kinder und Jugendliche mit kognitivem Förderbedarf und seit 15 Jahren auch Schüler mit zusätzlichen motorischen Beeinträchtigungen unterrichtet.