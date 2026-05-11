Neue Verkehrsregelung in Idar Nur noch einspurig durch den Edelsteinkreisel Stefan Conradt 11.05.2026, 20:00 Uhr

i Der Edelsteinkreisel in Idar ist nur noch einspurig befahrbar. Dafür wurde die bisherige zweite Einfahrtsspur aus Richtung Oberstein abgesperrt. Hosser

Der Edelsteinkreisel in Idar ist nur noch einspurig befahrbar. Dafür wurde die bisherige zweite Einfädelspur aus Richtung Oberstein abgesperrt. Das gefällt vielen Autofahrern nicht, die sich drangsaliert fühlen. Doch die Regelung ist nachvollziehbar.

Die Reaktionen im Internet sind harsch: Viele Autofahrer beschweren sich darüber, dass der Edelsteinkreisel am Schleiferplatz in Idar seit ein paar Tagen nur noch einspurig befahren werden darf. Von „Schwachsinn“ bis „völlig daneben“ reichen die Aussagen – auch an den Stammtischen des Stadtteils.







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