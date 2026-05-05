Verkehrsführung geändert
Nur noch einspurig durch den Edelsteinkreisel in Idar
Der Edelsteinkreisel in Idar: Neue Fahrbahnmarkierungen leiten den Verkehr nun nur noch einspurig.
Der Edelsteinkreisel in Idar: Neue Fahrbahnmarkierungen leiten den Verkehr nun nur noch einspurig.
Hosser

Nach einer Serie von Unfällen reagiert die Stadt – und ändert die Verkehrsführung im Kreisverkehr am Schleiferplatz in Idar, dem sogenannten Edelsteinkreisel.

Lesezeit 1 Minute
Im Kreisverkehr am Schleiferplatz im Stadtteil Idar, dem sogenannten Edelsteinkreisel, wurden kürzlich auf Vorgabe der Unfallkommission die Fahrbahnmarkierungen geändert, teilt die Stadtverwaltung mit. Mittels einer Sperrfläche wird der Verkehr zukünftig nur noch einspurig durch den Kreisverkehr geleitet.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren