Verkehrsführung geändert Nur noch einspurig durch den Edelsteinkreisel in Idar 05.05.2026, 11:26 Uhr

i Der Edelsteinkreisel in Idar: Neue Fahrbahnmarkierungen leiten den Verkehr nun nur noch einspurig. Hosser

Nach einer Serie von Unfällen reagiert die Stadt – und ändert die Verkehrsführung im Kreisverkehr am Schleiferplatz in Idar, dem sogenannten Edelsteinkreisel.

Im Kreisverkehr am Schleiferplatz im Stadtteil Idar, dem sogenannten Edelsteinkreisel, wurden kürzlich auf Vorgabe der Unfallkommission die Fahrbahnmarkierungen geändert, teilt die Stadtverwaltung mit. Mittels einer Sperrfläche wird der Verkehr zukünftig nur noch einspurig durch den Kreisverkehr geleitet.







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