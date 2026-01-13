Landtagswahl am 22. März Nur neue Namen auf dem Wahlzettel im Kreis Birkenfeld Stefan Conradt 13.01.2026, 19:00 Uhr

i Wenn am 22. März ein neuer Landtag gewählt wird, steht Hans Jürgen Noss (rechts) nicht mehr zur Wahl. Auf dem Bild eröffnete das SPD-Urgestein gemeinsam mit seinem Sohn Holger und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (links) eine Willy-Brandt-Ausstellung in Birkenfeld. Stefan Conradt (Archiv). Stefan Conradt

Einer geht nach 23 Jahren und gleich sieben Bewerber wollen seinen Posten: Am 22. März wird der Mainzer Landtag neu gewählt und damit auch ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete aus dem Landkreis Birkenfeld.

Lauter neue Gesichter gibt es bei der Landtagswahl am Sonntag, 22. März, im Wahlkreis Birkenfeld, der identisch mit dem Nationalparklandkreis ist: Sieben Kandidaten – vier Männer und drei Frauen – bewerben sich erstmals um ein Mandat in Mainz: Caroline Pehlke (SPD), Frederik Grüneberg (CDU/beide aus Idar-Oberstein), Thomas Werner aus Birkenfeld (Grüne), Claudia von Bohr aus Herrstein (AfD), Kathrin Hoffmann aus Idar-Oberstein (FDP), Artemy ...







