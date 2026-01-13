Einer geht nach 23 Jahren und gleich sieben Bewerber wollen seinen Posten: Am 22. März wird der Mainzer Landtag neu gewählt und damit auch ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete aus dem Landkreis Birkenfeld.
Lesezeit 2 Minuten
Lauter neue Gesichter gibt es bei der Landtagswahl am Sonntag, 22. März, im Wahlkreis Birkenfeld, der identisch mit dem Nationalparklandkreis ist: Sieben Kandidaten – vier Männer und drei Frauen – bewerben sich erstmals um ein Mandat in Mainz: Caroline Pehlke (SPD), Frederik Grüneberg (CDU/beide aus Idar-Oberstein), Thomas Werner aus Birkenfeld (Grüne), Claudia von Bohr aus Herrstein (AfD), Kathrin Hoffmann aus Idar-Oberstein (FDP), Artemy ...