Meinung zum Stadtratsbeschluss Nun sind die kritischen Bürger am Zug Vera Müller 28.05.2026, 08:56 Uhr

i Vera Müller Jens Weber. MRV

Runterkühlen nach einer hitzigen Sitzung im Stadtrat Idar-Oberstein. Worauf kommt es jetzt an? Und warum lag da so viel Spannung in der Luft?

Eva Sturm-Milisenda fasste es passend zusammen: Die Materie sei extrem komplex. Vielleicht habe sie das Ganze nach all den Erläuterungen jetzt besser verstanden, vielleicht auch nicht. Erfrischend ehrlich… Und mit noch einem Punkt hat die Sozialdemokratin Recht: Warum kann man den Bürgern nicht ein niedrigschwelliges Informations- und Gesprächsangebot machen, bevor Fakten geschaffen werden?







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