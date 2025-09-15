Ein Regionalexpress von Saarbrücken nach Frankfurt hat am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr vor dem Brämericher Tunnel eine Vollbremsung gemacht, da ein Baum auf den Gleisen lag. Die Feuerwehren aus der VG Baumholder hatten gut zwei Stunden zu tun.

Am Montagnachmittag hat ein Regionalexpress auf der Nahestrecke zwischen Saarbrücken und Frankfurt eine Notbremsung einleiten müssen, da kurz vor dem Brämericher Tunnel ein Baum auf den Gleisen lag. Parallel zur Vollbremsung ging um 15.15 Uhr eine Alarmierung raus, auf die die Feuerwehren aus Heimbach, Berglangenbach, Leitzweiler und Baumholder unter der Führung des Wehrleiters der VG Baumholder, Marco Braun, reagierten und zum angegebenen Bahnkilometer ausrückten.

Am Einsatzort konnten die Feuerwehrleute feststellen, dass der Zug auf der Baumkrone zum Stehen gekommen war – er war allerdings noch fahrbereit. Der Zug setzte anschließend aus eigener Kraft zurück bis in den Bahnhof Heimbach, während die Brandschützer sich um den umgestürzten Baum kümmerten und ihn kleinschnitten. Die Feuerwehr unterstütze dabei einen Bautrupp der Bahn, der mit Kettensägen die Gleise von dem Baum befreiten.

i Die Arbeiten waren sehr schwierig, da das Gelände sehr unwegsam ist und eine 20 Meter hohe Böschung erklommen werden musste, um an der Unglücksstelle den Baum kleinzuschneiden. Fotostudio Hosser. Hosser

Der Zugang zur Unfallstelle war sehr mühevoll. „Das Gelände war nicht so einfach. Wir mussten rund 100 Meter zu Fuß und anschließend noch einmal 20 Meter eine Böschung erklimmen, um zum Einsatzort zu gelangen“, berichtet Marco Braun. Vorsorglich habe sich auch die Drohnenstaffel des Landkreises auf den Weg zur Einsatzstelle, um für den Fall der Fälle aus der Luft ein Lagebild generieren zu können. Als Abschnittsleiter übernahm Braun an der Unfallstelle, während Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Lukas Klein die Einsatzleitung innehatte. Während der Arbeiten blieb die Nahestrecke voll gesperrt.

„Es war ein lehrreicher Einsatz. So etwas passiert glücklicherweise nicht alle Tage“, erläuterte Braun. Zwar habe man Notfallpläne, wie bei einem Zugunglück reagiert werden müsse, aber die Topografie beeinflusse den Einsatz doch entscheidend. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und wir konnten uns auf das Freischneiden konzentrieren“, betonte Braun.

i Der Zug war nach dem Unfall weiter fahrbereit und setzte selbstständig in den Bahnhof Heimbach zurück, wo er bis zur Wiederfreigabe der Strecke verblieb. Fotostudio Hosser. Hosser

Im Zug befanden sich rund 100 Reisende, darunter viele Passagiere, die in Frankfurt einen Flug gebucht hatten. Die Reisenden wurden durch die Feuerwehrkräfte, den organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes – einem Notfallsanitäter, der direkt mit der Feuerwehr am Unfallort eintraf, und einem leitenden Notarzt durchgecheckt. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß des Triebwagens mit dem Baum niemand verletzt. Die Reisenden konnten im Zug verbleiben, aber bei vielen herrschte die Frage, ob sie es noch rechtzeitig zu ihren Anschlussverbindungen schaffen würden. Gegen 17.10 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben, und die Fahrgäste konnten wieder einsteigen. Einige hatten sich zwischenzeitlich allerdings Taxis gerufen, um ihr Ziel vielleicht doch noch rechtzeitig zu erreichen.