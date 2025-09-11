Die 2023 angestoßene Erweiterung des Norma-Lebensmittelmarktes in der Kuseler Straße geht nun langsam in die Phase der Umsetzung: Der Stadtrat kann nun den abschließenden Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans fassen.

Zwei Jahre hat es gedauert. Nun hat der Stadtrat in Baumholder endlich den Satzungsbeschluss für eine Erweiterung des Norma-Marktes in der Kuseler Straße fassen können. Im September 2023 hatte der Stadtrat das Zielabweichungsverfahren für die regionale Raumordnung angestoßen und im April 2024 den ursprünglichen Bebauungsplan noch einmal abgeändert.

„Das Thema verfolgt uns weit länger als ein Jahr, aber es wird uns nie einholen“, sagte Stadtbürgermeister Günther Jung. Keiner im Rat habe vor zwei Jahren gedacht, dass der Erweiterungswunsch des Discounters so lange dauern würde, bis alle formalen Schritte abgearbeitet seien. Nun habe das Verfahren auch die Zustimmung der Struktur- und Genehmigungsdirektion erhalten, erläuterte der Erste Beigeordnete Christian Flohr. Somit könne das Bauvorhaben dann endlich umgesetzt werden. „Es ist ja keine kleine Summe, die investiert werden soll“, sagte Jung.

Vorgesehen ist, die Verkaufsfläche von bislang 1000 Quadratmeter auf rund 1400 Quadratmeter zu erweitern. Dafür soll der bestehende Baukörper auf 46 Meter Länge nach Süden in die Stellplatzfläche hinein um 4,80 Meter Bautiefe in den bisherigen Parkplatz erweitert werden. Infolge wird auch der Eingang zum Markt neu gestaltet. Das vorhandene Café mit Backshop und die Metzgerei bleiben im rechten Teil des Marktes im Anbau untergebracht, allerdings wird für sie auch eine zusätzliche Freisitzfläche vorgesehen. Für die Erweiterung werden die Stellplätze für Pkw verlagert und neu ausgerichtet. Insgesamt sollen 67 Parkplätze inklusive zweier Behindertenparkplätze ausgewiesen werden. Zusätzlich sollen Grünstreifen und einige Bäume die Fläche auflockern.

„Baumholder wächst und wird so wieder interessant für Investoren.“

Günther Jung, Stadtbürgermeister

Der Bürgermeister zeigte sich optimistisch, dass das Projekt zeitnah angegangen werde, zumal mit dem bevorstehenden Zuzug der Special Forces im kommenden Jahr die Kaufkraft in der Stadt weiter wachsen werde. So gebe es beispielsweise weiter Interesse durch Rewe am alten Edeka-Markt in der Freiherr-vom-Stein-Straße, auch wenn die Verhandlungen der Interessenten mit der Eigentümerfamilie sich unverändert erfolglos hinzögen. „Baumholder wächst und wird so wieder interessant für Investoren“, erklärte Jung.

Und so steht jetzt noch die Veröffentlichung über das Mitteilungsblatt aus, bevor der Bebauungsplan rechtskräftig wird und das Unternehmen mit seiner Erweiterung des Einkaufsmarktes beginnen kann. Parallel wird die Verwaltung die im Rahmen der Offenlage vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden über das Ergebnis der Abwägung informieren, erläuterte Sachbearbeiter Markus Zillig dem Stadtrat. Der neue Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches die zweite Änderung des Bebauungsplanes für das „Gewerbegebiet Kuseler Straße“ aus dem Jahr 1994. Insgesamt geht es um das 4500 Quadratmeter umfassende Grundstück.

Die Zufahrt wird repariert

Im Vorfeld sollen in den nächsten Tagen auch Bürgersteig und Zufahrt zum Gelände des Norma-Marktes instand gesetzt werden, teilte Jung ebenfalls mit. Hier habe man gemeinsam mit der VG-Verwaltung die Firma AVE, die aktuell den Schulhof der Grundschule Baumholder neu gestaltet, angefragt und ein günstiges Angebot erhalten, in der Kuseler Straße dringend notwendige Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. „Dort ist Gefahr im Verzug“, erklärte Jung dem Rat. Rund 18.000 Euro investiere die Stadt im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen, um den von Zulieferfahrzeugen malträtierten Bürgersteig und die Einfahrt zum Norma-Markt zu sanieren. Auf Nachfrage von Karlheinz Gisch (FDP) erläuterte der Stadtchef, dass eine Ausschreibung deutlich teurer geworden wäre und man dies nun zeitnah erledigt bekomme. Zumal man auch versuche, einen Teil der Kosten durch den Verursacher – sprich die Zulieferer für Norma – ersetzt zu bekommen.

Weitere Arbeiten im katholischen Kindergarten

Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung auch mit Nachträgen und Vergaben für den Neubau des katholischen Kindergartens befasst. So werden die vorgeschriebenen Sanitärtrennwandanlagen von der Firma Sana Trennwandbau Luhe-Wildenau für gut 13.463 Euro geliefert. Die vier weiteren Angebote auch von lokalen Firmen hätten diesen Preis nicht erreicht, sagte Zillig. Die Malerarbeiten sollen vorbehaltlich der Prüfung durch das Architekturbüro Werle bis zu einer Höchstsumme von 67.000 Euro an den günstigsten Bieter gehen. Außerdem wird die Beleuchtung im Mehrzweckraum sowie das durch eine Trennwand angrenzende Bistro mit ballwurfsicheren Leuchten ausgeführt. Dafür hat die Firma Adam aus Idar-Oberstein einen Nachtrag in Höhe von etwas mehr als 10.000 Euro eingereicht. Dazu sollen die Lüftungsauslässe in beiden Räumen angepasst und in Schlitzauslässe geändert werden. Die Firma Bard aus Tholey reichtet ein Nachtragsangebot über 9980 Euro ein. Alle drei Maßnahmen wurden vom Rat befürwortet.