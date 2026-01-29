Schulträgerausschuss Herrstein Noch offen: Schulneubau oder Erweiterung Kurt Knaudt 29.01.2026, 18:00 Uhr

i In der Grundschule Kempfeld werden in diesem Jahr alle 18 Brandschutztüren erneuert. Jede kostet rund 20.000 Euro. Im nächsten Jahr bekommt die Sporthalle einen neuen Boden und einen Schallschutz. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Der Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen hat den Teilhaushalt Schulen abgesegnet. Danach werden in diesem Jahr rund 2,6 Millionen Euro in die Schulen investiert.

Rund 2,6 Millionen Euro investiert die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in diesem Jahr in ihre Schulen. Rund 500.000 Euro davon finanziert sie aus dem eigenen Portemonnaie, den Rest über Kredite. Vorgaben wie das Ganztagsförderungsgesetz (Gafög) zwingen die Kommunen nach Aussage von VG-Bürgermeister Uwe Weber zu enormen Ausgaben.







