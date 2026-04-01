Wasserzweckverband Birkenfeld Noch mehr Wasser für den Kreis Birkenfeld Kurt Knaudt 01.04.2026, 06:00 Uhr

i Über Wasserlieferverträge, von denen noch die Kinder und Enkelkinder profitieren, freuten sich (von links) Helfried Welsch, Matthias König, Joachim Meier, Bernd Stein und Bernd Alsfasser. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Der Wasserzweckverband Birkenfeld hat sich für die nächsten 50 Jahre ein großes Kontingent aus der Primstalsperre in Nonnweiler gesichert. Das sorgt für Sicherheit auch in Zeiten der Klimaerwärmung.

Sollte irgendwann das Wasser in Deutschland knapp werden, wird der Landkreis Birkenfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Regionen gehören, in denen kein Mangel herrscht. Einen weiteren Schritt Richtung Versorgungssicherheit unternahmen jetzt der Wasserzweckverband des Nationalparklandkreises und der Talsperrenverband Nonnweiler.







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