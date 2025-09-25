Drogenprozess in Bad Kreuznach Noch ist unklar, wer der „König“ ist Günter Schönweiler 25.09.2025, 11:00 Uhr

i Bei einer Razzia in Nahbollenbach wurden Ende Januar Drogen gefunden. Jetzt steht eine Bande aus Albanien in Bad Kreuznach vor Gericht. Stefan Conradt (Archiv). Stefan Conradt

Gärtner, Logistiker, Manager und an der Spitze ein „König“. Die albanische Bande, die im Nahetal im großen Stil Cannabis anbaute und im Januar bei einer Razzia unter anderem in Nahbollenbach aufflog, war organisiert wie ein mittelständischer Betrieb.

Neun Angeklagte, allesamt albanische Staatsangehörige und seit Anfang Februar 2025 in Untersuchungshaft, 15 Verteidiger, zwei Staatsanwälte und zwei Dolmetscher und regelmäßig mehr als 20 Wachtmeister im Sitzungssaal am Landgericht Bad Kreuznach – das erste Fazit des aktuellen Drogenprozesses wegen bandenmäßigem Handel mit Cannabis.







