Klinikum Idar-Oberstein Noch geheime, namhafte Träger bekunden Interesse Vera Müller 06.10.2026, 12:05 Uhr

i Wie geht es mit dem Idar-Obersteiner Klinikum weiter? Die Suche nach einem neuen Gesellschafter ist in vollem Gang. Hosser

Wie geht es mit dem Klinikum Idar-Obersteiner weiter? Offenbar nimmt das jüngst eröffnete Interessenbekundungsverfahren Fahrt auf. Namhafte Interessenten hätten sich gemeldet, betonen die kommunalen Gesellschafter. Namen werden indes nicht genannt.

Das bundesweit ausgeschriebene Interessenbekundungsverfahren für das Klinikum Idar-Oberstein ist gestartet. „In der ersten Phase haben mehrere Klinikträger signalisiert, die Anteile der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) in Höhe von 50,05 Prozent übernehmen zu wollen.







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