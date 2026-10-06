Klinikum Idar-Oberstein
Noch geheime, namhafte Träger bekunden  Interesse
Wie geht es mit dem Idar-Obersteiner Klinikum weiter? Die Suche nach einem neuen Gesellschafter ist in vollem Gang.
Wie geht es mit dem Idar-Obersteiner Klinikum weiter? Die Suche nach einem neuen Gesellschafter ist in vollem Gang.
Hosser

Wie geht es mit dem Klinikum Idar-Obersteiner weiter? Offenbar nimmt das jüngst eröffnete Interessenbekundungsverfahren Fahrt auf. Namhafte Interessenten hätten sich gemeldet, betonen die kommunalen Gesellschafter. Namen werden indes nicht genannt.

Lesezeit 2 Minuten
Das bundesweit ausgeschriebene Interessenbekundungsverfahren für das Klinikum Idar-Oberstein ist gestartet. „In der ersten Phase haben mehrere Klinikträger signalisiert, die Anteile der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) in Höhe von 50,05 Prozent übernehmen zu wollen.
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