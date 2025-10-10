Auszeichnung für Schul-AG Nina Robbert wird Botschafterin für Anne Frank Gerhard Müller 10.10.2025, 13:00 Uhr

i Unser Foto zeigt Nina Robbert (2. von links) mit den weiteren fünf Mitgliedern der IGS Türkismühle und Zeitzeugin Petra Michalski. Frank Robbert

Das jüdische Leben in Nohfelden aufarbeiten und die Erinnerungskultur aufrechterhalten: Dafür wurde Nina Robbert zusammen mit der sechsköpfigen AG in der niederländischen Botschaft in Berlin ausgezeichnet.

Nina Robbert besucht zurzeit die 12. Klasse der IGS (Integrierte Gesamtschule) Türkismühle. Dort beteiligt sie sich in einer sechsköpfigen Arbeitsgemeinschaft an dem Projekt der Stolpersteine. Die Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle hat im Jahr 2011 diese AG zur Erinnerungsarbeit ihrer Gemeinde gegründet.







