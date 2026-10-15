Betriebe in der Krise?
Nimmt die Qualität von Azubis im Kreis Birkenfeld ab?
Alexander Loch (Leiter des Jugendwerks der Elisabeth Stiftung Birkenfeld) und Anita Fey (Projektleiterin Influence IO) arbeiten
Alexander Loch (Leiter des Jugendwerks der Elisabeth Stiftung Birkenfeld) und Anita Fey (Projektleiterin Influence IO) arbeiten jeden Tag mit Jugendlichen zusammen, die keine Ausbildungsstelle haben.
Niels Heudtlaß

Firmen im Landkreis berichten, dass die Bewerbungen für Azubistellen abnehmen. Diejenigen, die sich bewerben, entsprächen oft nicht den Anforderungen. Der Leiter des Jugendwerks der Elisabeth-Stiftung gibt Anhaltspunkte, woran es liegen könnte. 

Lesezeit 4 Minuten
In der Reihe „Betriebe in der Krise?“ stellt unsere Zeitung vor allem mittelständische Firmen vor und die Herausforderungen, vor denen sie aktuell stehen. Und ob Autohaus, Handwerker oder produzierendes Gewerbe, eine Herausforderung hoben bisher alle hervor: Es gingen weniger Bewerbungen für Ausbildungsstellen ein und die vorhandenen Bewerber entsprächen immer häufiger nicht den Anforderungen – die Qualität der angehenden Auszubildenden nehme ab.
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