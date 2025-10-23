Konzert in Niederwörresbach Niklas Sikner verzaubert Zuhörer auf der Stumm-Orgel Ingrid Raagaard 23.10.2025, 12:33 Uhr

i Niklas Sikner an der Stumm-Orgel Ingrid Raagaard

Ein bejubelter Auftritt: Eine wundervolle Stunde mit musikalischen Raritäten erlebten die Zuhörer beim Konzert des Wiesbadener Organisten Niklas Sikner an der Stumm-Orgel in Niederwörresbach.

. Der Organist Niklas Sikner brachte am Sonntagabend in Niederwörresbach die Stumm-Orgel zum Jubeln. Bei einem Konzert, das traditionell im Rahmen der Edelstein-Serenaden stattfand, reizte er alle ihre Möglichkeiten aus. Obwohl die Orgel 1850 eingeweiht wurde und somit aus der Zeit der Romantik stammt, hatte Niklas Sikner ein weitgehend frühbarockes Programm zusammengestellt.







