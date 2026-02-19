Kreis Birkenfeld: Niederlassungsprämie: elf neue Ärztinnen und Ärzte
Kreis Birkenfeld
Niederlassungsprämie: elf neue Ärztinnen und Ärzte
Kreis und Stadt widersprechen der Darstellung beim Grünen-Neujahrsempfang, dass die Niederlassungsprämien zur Ansiedlung von Medizinern nichts brächten.
Lesezeit 2 Minuten
Der Nationalparklandkreis Birkenfeld stellt gemeinsam mit der Stadt Idar-Oberstein klar, dass die Darstellung beim Neujahrsempfang der Grünen zur ärztlichen Versorgung im Kreis Birkenfeld (Nahe-Zeitung vom 11. Februar) „zentrale Punkte nicht korrekt wiedergibt“, wie Wirtschaftsförderin Christina Biehl betont.