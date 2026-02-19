Niederlassungsprämie: elf neue Ärztinnen und Ärzte

Kreis und Stadt widersprechen der Darstellung beim Grünen-Neujahrsempfang, dass die Niederlassungsprämien zur Ansiedlung von Medizinern nichts brächten.

Der Nationalparklandkreis Birkenfeld stellt gemeinsam mit der Stadt Idar-Oberstein klar, dass die Darstellung beim Neujahrsempfang der Grünen

zur ärztlichen Versorgung im Kreis Birkenfeld (Nahe-Zeitung vom 11. Februar) „zentrale

Punkte nicht korrekt wiedergibt“, wie Wirtschaftsförderin Christina Biehl betont.