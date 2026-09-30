Hildegard von Bingen
Niederhosenbach fiebert Jubiläumsjahr entgegen
Der Gemeinderat von Niederhosenbach von links: Tanja Seibel, Michael Pelke (Ortsbürgermeister), Mario Schneider, Dirk Seibel, Ro
Der Gemeinderat von Niederhosenbach von links: Tanja Seibel, Michael Pelke (Ortsbürgermeister), Mario Schneider, Dirk Seibel, Rosemarie Kleinhans-Stumm, Roland Hassemer, Axel Herrmann, Torsten Stumm, Sylvia Weber.
Mario Schneider

2029 ist das große Jubiläumsjahr der Hildegard von Bingen: In Niederhosenbach – aller Wahrscheinlichkeit der Geburtsort der Heiligen – macht man sich schon eifrig Gedanken, wie man diesen Anlass gebührend feiern kann.

Lesezeit 1 Minute
Die Ortsgemeinde Niederhosenbach ist bereits seit Kurzem in die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2029 der Hildegard von Bingen (gestorben 1179) eingebunden. Im Netzwerk „Land der Hildegard“ https://landderhildegard.de/ haben sich Orte von Idar-Oberstein bis Bingen mit einem direkten Bezug zu Hildegard von Bingen zusammengeschlossen – ebenso Orte, an denen sich der Geist ihrer Zeit bis heute erleben lässt.
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