2029 ist das große Jubiläumsjahr der Hildegard von Bingen: In Niederhosenbach – aller Wahrscheinlichkeit der Geburtsort der Heiligen – macht man sich schon eifrig Gedanken, wie man diesen Anlass gebührend feiern kann.
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Die Ortsgemeinde Niederhosenbach ist bereits seit Kurzem in die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2029 der Hildegard von Bingen (gestorben 1179) eingebunden. Im Netzwerk „Land der Hildegard“ https://landderhildegard.de/ haben sich Orte von Idar-Oberstein bis Bingen mit einem direkten Bezug zu Hildegard von Bingen zusammengeschlossen – ebenso Orte, an denen sich der Geist ihrer Zeit bis heute erleben lässt.