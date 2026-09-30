Hildegard von Bingen Niederhosenbach fiebert Jubiläumsjahr entgegen Günter Weinsheimer 30.09.2026, 18:00 Uhr

i Der Gemeinderat von Niederhosenbach von links: Tanja Seibel, Michael Pelke (Ortsbürgermeister), Mario Schneider, Dirk Seibel, Rosemarie Kleinhans-Stumm, Roland Hassemer, Axel Herrmann, Torsten Stumm, Sylvia Weber. Mario Schneider

2029 ist das große Jubiläumsjahr der Hildegard von Bingen: In Niederhosenbach – aller Wahrscheinlichkeit der Geburtsort der Heiligen – macht man sich schon eifrig Gedanken, wie man diesen Anlass gebührend feiern kann.

Die Ortsgemeinde Niederhosenbach ist bereits seit Kurzem in die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2029 der Hildegard von Bingen (gestorben 1179) eingebunden. Im Netzwerk „Land der Hildegard“ https://landderhildegard.de/ haben sich Orte von Idar-Oberstein bis Bingen mit einem direkten Bezug zu Hildegard von Bingen zusammengeschlossen – ebenso Orte, an denen sich der Geist ihrer Zeit bis heute erleben lässt.







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