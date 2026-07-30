Betriebe in der Krise? 
Niederbrombachs Malerfirma Schüller verliert Großkunden
Ingo Nolde führt den Malereibetrieb Schüller seit 2011.
Ingo Nolde führt den Malereibetrieb Schüller seit 2011.
Niels Heudtlaß

Über mangelnde Aufträge kann sich die Malerfirma von Ingo Nolde eigentlich nicht beschweren. Doch mit Voestalpine, Biontech und Rofu gingen einige Großkunden der Region verloren oder schwächeln. Ebenfalls mangelt es an neuen Fachkräften. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Malerbetrieb Schüller aus Niederbrombach gehört zu den größten seiner Branche im Kreis Birkenfeld. Rund 38 Angestellte, darunter Malermeister und Gesellen, Verputzer, Bodenleger und Trockenbauer. beschäftigt die Firma von Ingo Nolde. „Alles in einem Betrieb – wenn ein Kunde renoviert, braucht er nur uns“, erklärt Nolde.
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