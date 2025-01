Knutfest war gut besucht Niederbrombacher werfen mit Weihnachtsbäumen 16.01.2025, 15:00 Uhr

i Die „Weibauweiwumei“ genannte Weihnachtsbaumweitwurfmeisterschaft in Niederbrombach lockte zahlreiche Besucher in den Ort Gerhard Ding. Gerhard Ding

Den Weihnachtsbaum auf dem Kompost oder beim Wertstoffhof entsorgen? Das wäre doch langweilig. In Niederbrombach werden die Weihnachtsbäume jedes Jahr um die Wette geworfen und anschließend verbrannt. So lief das Knutfest in der Ortsgemeinde ab.

Frauen, Männer, Kinder und Mannschaften versammeln sich jedes Jahr im Januar auf dem Festplatz Niederwies in Niederbrombach, um mit Weihnachtsbäumen zu werfen. So fand auch in diesem Jahr, am vergangenen Sonntag ab 14 Uhr, das 12. Knutfest der Kirmesgesellschaft Niederbrombach mit der Weihnachtsbaumweitwurfmeisterschaft statt.

