Seminar in Idar-Oberstein Nie wieder sprachlos sein Jutta Gerhold 22.11.2025, 15:00 Uhr

i Jutta Shaikh im roten Pulli in der Gruppe der Omas gegen rechts Gaby Hoffmann. NZ

Teilnehmer suchen Hilfe im Umgang mit Vorwürfen, Halbwahrheiten und Falschaussagen gegenüber Migration. 26 Interessierte kommen nach Idar-Oberstein, um der Mitbegründerin des Vereins der Omas gegen rechts Deutschland zu lauschen.

Was im vergangenen Jahr wegen mangelnder Beteiligung abgesagt wurde, stieß nun auf gewaltigen Zuspruch. Die hiesige Initiativgruppe der Omas gegen rechts hatte zu einem Seminar für Argumentationstraining eingeladen – und es kamen mehr Menschen als eigentlich erwartet.







Artikel teilen

Artikel teilen