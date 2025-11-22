Nie wieder sprachlos sein

Teilnehmer suchen Hilfe im Umgang mit Vorwürfen, Halbwahrheiten und Falschaussagen gegenüber Migration. 26 Interessierte kommen nach Idar-Oberstein, um der Mitbegründerin des Vereins der Omas gegen rechts Deutschland zu lauschen.
Was im vergangenen Jahr wegen mangelnder Beteiligung abgesagt wurde, stieß nun auf gewaltigen Zuspruch. Die hiesige Initiativgruppe der Omas gegen rechts hatte zu einem Seminar für Argumentationstraining eingeladen – und es kamen mehr Menschen als eigentlich erwartet.