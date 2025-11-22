Seminar in Idar-Oberstein
Nie wieder sprachlos sein
Jutta Shaikh im roten Pulli in der Gruppe der Omas gegen rechts
Gaby Hoffmann. NZ

Teilnehmer suchen Hilfe im Umgang mit Vorwürfen, Halbwahrheiten und Falschaussagen gegenüber Migration. 26 Interessierte kommen nach Idar-Oberstein, um der Mitbegründerin des Vereins der Omas gegen rechts Deutschland zu lauschen.

Lesezeit 1 Minute
Was im vergangenen Jahr wegen mangelnder Beteiligung abgesagt wurde, stieß nun auf gewaltigen Zuspruch. Die hiesige Initiativgruppe der Omas gegen rechts hatte zu einem Seminar für Argumentationstraining eingeladen – und es kamen mehr Menschen als eigentlich erwartet.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region