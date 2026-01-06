Freizeit im Hunsrück Nicht nur im Winter: Viele Chancen für den Erbeskopf 06.01.2026, 06:00 Uhr

i Die Skulptur auf dem Gipfel des Erbeskopfes ist ein beliebtes Fotomotiv. Hans-Peter Linz/TV

Am höchsten Berg in Rheinland-Pfalz könnten sich nach dem Vorsitz-Wechsel im Zweckverband neue Chancen ergeben. Was ist der Stand der Dinge und wie geht es weiter?

Mit 816 Metern über dem Meeresspiegel ist der Erbeskopf die höchste Erhebung in Rheinland-Pfalz und verfügt über unterschiedliche Freizeiteinrichtungen. Aber von der Etablierung einer touristischen Marke ist er offenbar noch ein Stück weit entfernt. Mit dem Wechsel der Vorsitzenden im Zweckverband Erbeskopf soll nun frischer Wind am Erbeskopf wehen.







