Kita Am Markt in Idar Nicht genehmigt: Land lehnt Förderantrag ab 25.01.2025, 13:40 Uhr

i Die Kita in der früheren Marktschule in Idar bietet viel Platz. Der Träger hat nach wie vor ein Problem: Ein Landeszuschuss fließt nicht wie erwartet. Vera Müller

Alle reden mit Blick auf die neue Kita Am Markt in Kombination mit Seniorenwohnen in der ehemaligen Marktschule Idar von einem fantastischen Projekt. Nur: Wie wird es bezahlt?

Die neue Kita Am Markt unter Regie der Vekio (Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen) in der früheren Marktschule Idar hat im Spätsommer 2024 die Arbeit aufgenommen.Kita-Leiterin Bärbel Gosert und ihr engagiertes Team (elf pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit, vier Auszubildende sowie eine Hauswirtschaftskraft) leisten seitdem hervorragende Arbeit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen