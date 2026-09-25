Die Bundesregierung plant für das Jahr 2027 eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke einzuführen. Die Gewerkschaft NGG warnt vor Belastungen für Kunden, Unternehmen und Arbeitnehmer. Schwollener Sprudel berichtet, was sie für Getränkefirmen bedeutet.
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Von der durch die Bundesregierung geplanten Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke sind auch Unternehmen und Kunden im Kreis Birkenfeld betroffen. Derzeit läuft das Gesetzgebungsverfahren, das Finanzministerium plant eine Einführung der Steuer bereits im Jahr 2027.