Folgen im Kreis Birkenfeld NGG und Schwollener Sprudel warnen vor Zuckersteuer Niels Heudtlaß 25.09.2026, 13:00 Uhr

i Süße Limonaden und Softdrinks gehören zu den beliebtesten Erfrischungsgetränken in Deutschland – mit der Zuckersteuer könnten sie deutlich teuerer werden. Das sorgt die Getränkehersteller auch im Kreis Birkenfeld. Annette Riedl. picture alliance/dpa

Die Bundesregierung plant für das Jahr 2027 eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke einzuführen. Die Gewerkschaft NGG warnt vor Belastungen für Kunden, Unternehmen und Arbeitnehmer. Schwollener Sprudel berichtet, was sie für Getränkefirmen bedeutet.

Von der durch die Bundesregierung geplanten Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke sind auch Unternehmen und Kunden im Kreis Birkenfeld betroffen. Derzeit läuft das Gesetzgebungsverfahren, das Finanzministerium plant eine Einführung der Steuer bereits im Jahr 2027.







Artikel teilen

Artikel teilen