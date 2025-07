i Die Doppelpraxis Dewenter ist seit Juli geschlossen. Wie geht es nun mit der Neurologie-Versorgung weiter? Maurizio Gambarini. picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

Ist die neurologische und psychotherapeutische Versorgung der Region in und rund um Idar-Oberstein in Gefahr? Momentan sieht es ganz danach aus: Seit dem 30. Juni hat die Doppelpraxis Karl-Michael und Anja Birgit Dewenter in der Idar-Obersteiner Hauptstraße 299 geschlossen.

Dem Vernehmen nach habe Karl-Michael Dewenter alles versucht, Interesse für die Praxisübernahme zu wecken. Ohne Erfolg. Ein Neurologe ist ein Facharzt, der sich mit Erkrankungen des Nervensystems befasst. Dazu gehören das Gehirn, das Rückenmark, die peripheren Nerven und die Muskeln. Neurologen diagnostizieren und behandeln Erkrankungen wie Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson, Epilepsie, Nervenschmerzen, Kopfschmerzen und viele andere. Der Bedarf steigt. Aktuell stehen in Idar-Oberstein die älteren Neurologen Dirk Hötger und Michael Mangold sowie Gulsum Possen, ebenfalls Fachärztin für Neurologie, in Tiefenstein zur Verfügung. Durch den Wegfall der Praxis Dewenter ist nicht nur das neurologische Angebot stark reduziert, sondern auch der Bereich Psychiatrie/Psychotherapie, der ebenfalls immer stärker nachgefragt wird.

Karoline Hautmann-Strack, Obfrau der Kreisärzteschaft Birkenfeld, weiß um die Probleme der Patienten: Die verbliebenen Neurologen seien schon jetzt völlig überlastet, es sei schwierig, Termine zu erhalten. Ein Aspekt, der die Situation ein wenig abfedere: Allgemeinärzte seien in der Regel auch im neurologischen Bereich ausgebildet und könnten weiterhelfen. „Die Lage ist zweifellos angespannt. Der Platz von Dewenter ist unbesetzt. Aber man muss den Dingen und Entwicklungen auch ein wenig Zeit geben, dann kommt vielleicht Bewegung rein. Ich gebe da die Hoffnung nicht auf. Es geht nicht immer alles nahtlos ineinander über.“

Klinikum am Limit

Martin Eicke, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Stroke Unit am Klinikum Idar-Oberstein, äußerst seine Sorge im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das ist eine Katastrophe für die Patienten vor Ort.“ Sein Team und er am Klinikum seien ebenfalls längst am Limit angelangt: „Wir können niemanden abstellen, der etwas kompensieren könnte.“ Langfristig hegt Eicke die Hoffnung, dass sich womöglich ein medizinisches Versorgungszentrum Neurologie in der Stadt einrichten lässt.

Martina Becker, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Obere Nahe, verweist auf die besonderen Bedarfe ihrer betreuten Menschen: „Diese haben ja alle Dauermedikamente, Hausärzte schreiben die nicht auf. Im Übrigen braucht es bei Psychose etc. einen Facharzt.“ Wenn dann irgendwann noch die älteren Neurologen ihre Praxen in naher Zukunft schließen würden, wäre das aus ihrer Sicht dramatisch. Insgesamt sei der Fachärztemangel in vielen Bereichen vor Ort grundsätzlich ein riesiges Problem. Bei den altgewordenen behinderten Bewohnern der Gruppen in der Austraße und Göttschied müsse immer ein Mitarbeiter mit zum Arztbesuch. Dann sitze eine Fachkraft nicht selten stundenlang mit einer Person beim Arzt, das sei personell nicht machbar.

KV hilft bei Suche

Vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung: Die Praxis Dewenter habe das Praxisübernahmeverfahren vor ihrer Schließung angestoßen. Interessierte können sich seither an die KV RLP wenden. „Die KV RLP ist daran interessiert und optimistisch, dass freigewordene Arztsitze neu besetzt oder im Zusammenhang mit einer Praxisnachfolge wiederbesetzt werden, um die ambulante Versorgung der Region sicherzustellen“, heißt es in der Stellungnahme.

Grundsätzlich empfehle die KV RLP, sich frühzeitig vor der Praxisschließung an die KV zu wenden. Je früher die KV RLP von der Beendigung der Tätigkeit wisse, desto besser könne sie bei der Suche einer Nachfolge unterstützen.

Dies geschehe mit einem umfassenden Angebot. So stehe etwa das Team aus dem Ressort Beratung den Mitgliedern zur Seite und gehe mit der Ärztin/dem Arzt die individuellen Möglichkeiten durch. Man könne Versorgungsanalysen erstellen, die den Abgebenden und Interessierten einen umfassenden Einblick beispielsweise über die Honorardaten der Praxis im Vergleich zur Fachgruppe geben. Der Übergang in den Ruhestand sei jedoch nicht der einzige Grund für einen Zulassungsverzicht. So können beispielsweise auch ein Umzug oder ein künftiges Praktizieren als Privatärztin oder Privatarzt eine Rolle spielen.

Die Praxen können zudem im Anzeigenmarkt der KV RLP inserieren. Darüber hinaus schaffe die KV RLP Anreize, um zulassungswillige Ärztinnen und Ärzte für das vertragsärztliche System zu gewinnen. Auch finanzielle Förderungen seien möglich, um eine Übernahme attraktiver zu machen.