Naheüberbauung Idar-Oberstein Neuregelung ab 8. August: Viele verstehen nur Bahnhof Vera Müller 31.07.2026, 09:06 Uhr

i Die Naheüberbauung: Nun rückt der nächste Bauabschnitt, der den eigentlichen Knotenpunktbereich Otto-Decker-Straße in Richtung Birkenfeld betrifft, in den Fokus. Hosser

Dass sich die vom LBM eingerichteten Umleitungsstrecken auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein alle paar Monate ändern, ist bekannt. Nun sorgt aber eine Neuregelung ab dem 8. August für Verwirrung.

Es geht doch nichts über Behördendeutsch… Und eigentlich wäre mal wieder ein Baustellenlied wie der Ohrwurm „Idar-Obaustellenstein“ (vom Idar-Obersteiner Björn Lanzerath) fällig. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gibt bekannt: Die Sanierungsarbeiten der Naheüberbauung Idar-Oberstein im Bauabschnitt zwischen den Knotenpunkten Otto-Decker-Straße und B422 in Fahrtrichtung (FR) Birkenfeld gehen planmäßig voran und werden voraussichtlich am 7.







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