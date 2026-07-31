Naheüberbauung Idar-Oberstein
Neuregelung ab 8. August: Viele verstehen nur Bahnhof 
Die Naheüberbauung: Nun rückt der nächste Bauabschnitt, der den eigentlichen Knotenpunktbereich Otto-Decker-Straße in Richtung B
Die Naheüberbauung: Nun rückt der nächste Bauabschnitt, der den eigentlichen Knotenpunktbereich Otto-Decker-Straße in Richtung Birkenfeld betrifft, in den Fokus.
Hosser

Dass sich die vom LBM eingerichteten Umleitungsstrecken auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein alle paar Monate ändern, ist bekannt. Nun sorgt aber eine Neuregelung ab dem 8. August für Verwirrung. 

Lesezeit 2 Minuten
Es geht doch nichts über Behördendeutsch… Und eigentlich wäre mal wieder ein Baustellenlied wie der Ohrwurm „Idar-Obaustellenstein“ (vom Idar-Obersteiner Björn Lanzerath) fällig. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gibt bekannt: Die Sanierungsarbeiten der Naheüberbauung Idar-Oberstein im Bauabschnitt zwischen den Knotenpunkten Otto-Decker-Straße und B422 in Fahrtrichtung (FR) Birkenfeld gehen planmäßig voran und werden voraussichtlich am 7.
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