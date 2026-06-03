Lotto-Elf gastierte im Haag Neun Tore, aber auch viel Regen Leonhard Stibitz 03.06.2026, 18:00 Uhr

Regen und kühle Witterung verhindern ein Familienfußballfest im Haag, wo die prominent besetzte Lotto-Elf auf eine Ü40-Kreisauswahl traf. Am Ende standen neun Tore auf der Anzeigetafel, und 6000 Euro für den guten Zweck kamen zusammen.

Ein attraktives Fußballspiel mit neun Toren, vielen Stars auf dem Rasen und am Ende auch noch 6000 Euro für den guten Zweck: Das war das durch und durch positive Fazit beim Besuch der Lotto-Elf im Idarer Hans-Dieter-Krieger-Stadion im Haag. Das erhoffte Fußballfest für die ganze Familie wurde es dann aber nicht ganz.







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