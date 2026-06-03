Regen und kühle Witterung verhindern ein Familienfußballfest im Haag, wo die prominent besetzte Lotto-Elf auf eine Ü40-Kreisauswahl traf. Am Ende standen neun Tore auf der Anzeigetafel, und 6000 Euro für den guten Zweck kamen zusammen.
Lesezeit 3 Minuten
Ein attraktives Fußballspiel mit neun Toren, vielen Stars auf dem Rasen und am Ende auch noch 6000 Euro für den guten Zweck: Das war das durch und durch positive Fazit beim Besuch der Lotto-Elf im Idarer Hans-Dieter-Krieger-Stadion im Haag. Das erhoffte Fußballfest für die ganze Familie wurde es dann aber nicht ganz.