Mehr als 30 Spender und Sponsoren – vom Lions Club über Westrich Reisen, VG und Landkreis bis hin zu Aktionen der Heide- und Unnertalgemeinden – haben geholfen, ein neues Kühlfahrzeug für die Tafel in Baumholder anzuschaffen. Nun ist es im Einsatz.
Etwas mehr als ein Jahr hat es gedauert, nun steht das neue Kühlfahrzeug der Tafel Baumholder – ein Mercedes Sprinter mit einem modernen Kühlaufsatz – im Baumholderer Bauhof. „Wir waren vor 14 Tagen in Kaiserslautern, um das Fahrzeug zu übernehmen“, berichtet Wolfgang Keller, Koordinator des Fahrdienstes bei der Tafel.