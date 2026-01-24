Tafel Baumholder Neun Mann fahren zur Abholung nach Kaiserslautern Sascha Saueressig 24.01.2026, 17:30 Uhr

i Neun der ehrenamtlichen Fahrer der Baumholderer Tafel haben in der vergangenen Woche das neue Kühlfahrzeug in Kaiserslautern abgeholt. Wolfgang Keller

Mehr als 30 Spender und Sponsoren – vom Lions Club über Westrich Reisen, VG und Landkreis bis hin zu Aktionen der Heide- und Unnertalgemeinden – haben geholfen, ein neues Kühlfahrzeug für die Tafel in Baumholder anzuschaffen. Nun ist es im Einsatz.

Etwas mehr als ein Jahr hat es gedauert, nun steht das neue Kühlfahrzeug der Tafel Baumholder – ein Mercedes Sprinter mit einem modernen Kühlaufsatz – im Baumholderer Bauhof. „Wir waren vor 14 Tagen in Kaiserslautern, um das Fahrzeug zu übernehmen“, berichtet Wolfgang Keller, Koordinator des Fahrdienstes bei der Tafel.







