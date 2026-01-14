In gemütlicher Atmosphäre Neujahrsempfang der Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach Franz Cronenbrock 14.01.2026, 10:00 Uhr

i Die Vereinsvorstände und die Verwaltung der Doppelgemeinde kamen bei dem Neujahrsempfang ins Gespräch. Franz Cronenbrock

Neben Feuerwehrkräften waren auch Vereinsvorstände und die Gemeindeverwaltung des Doppelortes eingeladen.

﻿ Ins Leben gerufen wurde der Neujahrsempfang der Freiwilligen Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach vom Wehrführer Eric Keßler bereits im Jahr 2019. Er ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Das versicherten die geladenen Gäste, denn die Feuerwehr lud alle Vereinsvorstände der Ortsgemeinde sowie die Gemeindeverwaltung zum Neujahrsempfang in den Schulungsraum des Gerätehauses ein.







