Bereits vor gut vier Jahren fanden erste Begehungen zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes in Hahnweiler statt. Einen Abschlussbericht gab es nicht. Nun soll ein Wittlicher Ingenieurbüro endlich ein Vorsorgekonzept erstellen.

Eigentlich sollte man schon viel weiter sein. Nach den Starkregenereignissen 2018 und 2019 beschäftigte sich der Gemeinderat in Hahnweiler bereits 2020 und 2021 mit der Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes. Doch außer einer Begehung mit einem Experten habe sich seit 2021 nichts getan, erklärte Ortsbürgermeister Heiko Bier.

„Damals bin ich mit dem Mann durch den Ort gegangen und wir haben uns die Problembereiche angeschaut“, erklärte Bier den Gemeinderatsmitgliedern, von denen die meisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Rat waren. Allerdings sei das einzige Ergebnis eine Empfehlung für den Bau eines Regenrückhaltebeckens unterhalb der Ortslage gewesen, erinnerte der Erste Beigeordnete Jürgen Griebel. Dabei sei das Hochwasser damals über die Straßen im Ort gelaufen. Doch seither habe man nichts mehr gehört. Sowohl Bier als auch Griebel betonten die Notwendigkeit, innerhalb der Ortslage Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Hanglage des Orts ist problematisch

Dabei ist die Lage des 186-Einwohner zählenden Ortes durchaus problematisch. So verläuft nicht nur der Mühlbach durch den Ort nach Süden – die Gebäude liegen auch in einem Taleinschnitt zwischen der Wolfersweiler und Freisener Höhe, daher wird das Wasser bei einem Starkregenereignis aus bis zu drei Richtungen hangabwärts strömen und die Wohnhäuser potenziell gefährden.

Um dies zu untersuchen, soll das Ingenieurbüro Reihsner aus Wittlich nun auch für die Ortsgemeinde Hahnweiler – ähnlich wie in den Unnertalgemeinden Berschweiler, Fohren-Linden, Eckersweiler und Mettweiler oder auch in Heimbach ein Starkregenkonzept erstellen und unter Beteiligung der Bürger Vorschläge für mögliche Schutzmaßnahmen erarbeiten. Die Kosten liegen bei 25.400 Euro, wobei die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes mit 90 Prozent bezuschusst wird. Auch wenn der Haushalt der Gemeinde sehr angespannt sei, komme man nicht um ein solches Konzept herum, betonte Bier. „Wir müssen etwas machen.“ Dem stimmten die Ratsmitglieder einstimmig zu.

Gemeindewald wirft wenig ab

Zuvor stellte Revierförsterin Marleen Eickhoff ihren Ansatz für einen Forstetat vor. Sie sagte, es sei schwierig für sie, einen Vorschlag für Hahnweiler zu erarbeiten. Einerseits verfügt die Gemeinde nur über knapp 12,5 Hektar Wald, der zu ihrem Aufgabengebiet gehört, und die Daten dazu sind inzwischen mehr als 30 Jahre alt. „1991 wurde das letzte Forsteinrichtungswerk durchgeführt“, sagte Eickhoff. Allerdings gebe es inzwischen kaum noch Fichten, die damals ein gutes Viertel des Bestandes ausgemacht hätten. Dementsprechend seien auch der prognostizierte Zuwachs oder Kartenbestände veraltet, sie wisse nicht, was Gemeindewald, Privatbesitz oder dem Zweckverband gehöre.

Daher plädierte sie für die Erstellung eines aktuellen Plans, auch um den Vorgaben der PFC-Zertifizierung und der Förderung des klimaangepassten Waldmanagements gerecht zu werden. Denn ohne die seit 2021 gezahlten Fördermittel sehe der Forstetat noch dürftiger aus, sagte die Försterin. So hat die Gemeinde in den Vorjahren bis auf 2022 mit einem Minus von 540 Euro immer ein leichtes Plus eingefahren, im Vorjahr durch den Verkauf von 50 Festmeter Käferholz gar 2000 Euro. Doch dies sei der Hiebsatz von zwei Jahren gewesen, sodass 2025 kein Holz eingeschlagen werde.

Hingegen sollte Verbissschutz, dessen Jungbäume herausgewachsen seien, zurückgebaut werden. Dies veranschlagte sie mit 850 Euro, um die Plastikröhrchen aufzuschneiden und einzusammeln. Nach kurzer Diskussion erklärten die Ratsmitglieder, dass man diese Kosten einsparen wolle und die Plastikhüllen in Eigenarbeit mit Helfern abbauen werde. Dennoch wird der Forstetat statt 1500 Euro im Minus weiter einen Fehlbetrag von etwas mehr als 400 Euro ausweisen. Eine Entscheidung, ob man den Zusatzkosten für ein neues Forsteinrichtungswerk zustimmen solle, vertagte der Rat. Zuerst sollen über die VG die Kosten hierfür ermittelt werden.