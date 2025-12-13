Nachsorge nach der Reha Neues Physio-Angebot in Birkenfeld Niels Heudtlaß 13.12.2025, 17:00 Uhr

i VG-Bürgmeister Matthias König (links vorne) und der Birkenfelder Bürgermeister Hans-Peter Lampel ließen sich vom "Die Physio Praxis"-Team das neue Angebot in Birkenfeld zeigen und testeten auch gleich die neuen Geräte. Patricia Heich

T-Rena ist ein Programm, das nach einer Reha Menschen wieder fit für das Arbeitsleben machen soll. Bisher boten dies nur Praxen in Idar-Oberstein oder Trier an. Jetzt gibt es auch in Birkenfeld ein Angebot.

Die Trainingstherapeutische Rehabilitationsnachsorge (T-Rena) ist ein von der deutschen Rentenkasse unterstütztes Programm, das mithilfe von gerätegestütztem Training die körperliche Leistungsfähigkeit wieder herstellen soll. „Patienten, die zum Beispiel nach Operationen an Knie, Rücken, Hüfte oder Schulter eine Reha besucht haben und nun wieder arbeitsfähig werden wollen, können bei uns seit Mai dieses Jahres das T-Rena Programm absolvieren“, ...







