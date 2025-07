Für die Älteren ist es eigentlich nichts Revolutionäres: Die Baamholler Kerb vom 19. bis zum 22. September konzentriert sich wieder auf die Gaststätten im Stadtzentrum und den Marktplatz. Die Zeiten der Zeltkirmes sind vorbei. Dies war nach dem rückläufigen Besucherzuspruch schon nach dem Ende der Kerb 2024 klar, wie der zuständige Zweite Stadtbeigeordnete Ulrich Jung bereits in seinem Resümee festhielt.

Nun steht das Konzept, die Bands für Sonntag und Montag auf der Bühne am Marktplatz sind gebucht, und auch die Straußjugend ist enger an das Geschehen herangerückt. „Wir wollten alles enger an den Marktplatz rücken und haben das Flunkiball-Turnier der Straußjugend auf die mittlere Parkstufe geholt“, berichtet Michael Schug. Gemeinsam mit Ulrich Jung und einer zwölfköpfigen Gruppe aus Vertretern der Straußjugend sowie den Vertretern von LfB, FWG und SPD in Stadtrat und einigen Gastronomen wurde seit Januar geplant und das Programm festgelegt. „Wir wollten wieder zurück zu einer Kirmes, wo die Leute von Kneipe zu Kneipe gezogen sind und dazu Programm auf der Bühne am Marktplatz geboten wird“, erklärt Schug.

Stadtlauf der Kinder ist schon samstags

So ist nicht nur das Flunkiball-Turnier näher an das restliche Kerbeprogramm gerückt, auch die Straußrede wird erstmals am neu gestalteten Vis-a-Vis präsentiert. Wie gehabt sonntags. Allerdings wandert der Stadtlauf auf den Kerbesamstag und wird zukünftig nur für die Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren auf der Kennedyallee angeboten. Dies war schon frühzeitig mit dem Förderverein Triathlon und Stadtlauf und den Verantwortlichen um Günther Heinz erörtert worden. „Der Lauf der Kinder zieht immer viele Eltern und Großeltern an, das wollten wir von der Straußrede wegholen“, sagt Schug und erinnert an die teilweise knappen Übergänge der Vergangenheit. Schließlich sind beide Programmpunkte Publikumsmagnete, die man nutzen will.

Außerdem gibt es am Samstag eine DJ-Night in der Brühlhalle. Für 5 Euro Eintritt sind ab circa 21 Uhr die Discjockeys DJ Patrick Whale, DJ Marcello und DJ PadX (Christian Horbach) zu hören. Patrick Whale gehört zu den Stars der Szene, der gebürtige Baumholderer legt inzwischen auch bei Festivals wie Tomorrowland in Belgien vor einem internationalen Publikum auf, informiert Schug.

Am Sonntag bietet das Hotel „Zum Stern“ ab 10 Uhr einen Kerbe-Brunch an, den der ein oder andere Feierwütige nutzen kann, um fit zu werden. Nach der Straußrede um 14 Uhr wird erstmals ein Straußbube-Contest mit Vertretern aus Stadt und Gemeinden ausgetragen, um den VG-Meister der Straußjugenden zu ermitteln. „Wir haben schon einige Gemeinden, die sich angemeldet haben“, schildert Schug – weitere Straußjugenden sind willkommen und können sich im Stadtbüro anmelden.

Gastronomen bieten montags Kerbeessen an

Wie gewohnt werden die Fahrgeschäfte und Buden der Schausteller auf dem unteren Teil des Marktplatzes und auf der oberen Parkstufe ihren Platz finden. Neben dem Bierstand am Café Carl und einem Essensstand wird auch ein Weinstand das Angebot am Marktplatz bereichern. Die Bühne wird an der Kennedyallee platziert, und dort werden am Sonntagnachmittag das Duo Take Two und am Montag die beiden saarländischen Musiker Beate und Schorsch für Stimmung sorgen. Sonntags wird es zudem Kaffee und Kuchen geben, der auf den Garnituren rund um den Marktplatz genossen werden kann.

Parallel werden die Gaststätten Yomi, Hotel „Zum Stern“, der Stadtkrug oder auch das Café Karl die Kerbegänger versorgen. So werden die Gaststätten am Montag ein Kerbe-Menü anbieten – und die Kirmesausrichter wollen die Baumholderer Unternehmer gezielt anfragen und sie bitten, mit ihren Mitarbeitern zum Kerbeessen und danach auf die Kerb zu gehen. „Früher war es üblich, dass die Firmen ihren Mitarbeitern montags zur Kerb freigegeben haben. Wir hoffen, dass sie nach dem Essen dann ihren Leuten einen halben Tag freigeben“, berichtet Schug. Außerdem ist für Montag wieder der übliche Krammarkt in der Kennedyallee vorgesehen, dessen Anmeldungen im Stadtbüro bei Claudia Paffendorf zusammenlaufen.