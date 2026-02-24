Krankenkasse übernimmt Kosten 
Neues Gerät optimiert Physiotherapie in Vollmersbach
Traning mit dem Pilates Reformer in der Physio- und Ergotherapiepraxis Tittelbach in Vollmersbach: Das Angebot wird sehr gut angenommen.
Markus Tittelbach

Krafttraining, Dehnung und Beweglichkeit verbindet das Pilates-Reformer-Training nach individuellen Bedürfnissen. Viel mehr als nur ein neuer Fitnesstrend, ist Markus Tittelbach überzeugt, der dieses Training in seiner Praxis anbietet.

Lesezeit 2 Minuten
Von New York nach Vollmersbach: In der Physio- und Ergotherapiepraxis von Markus Tittelbach revolutioniert seit einiger Zeit ein außergewöhnliches Geräteangebot die Therapie. In Großstädten finden Kunden den Pilates Reformer bereits, in unserer Region ist Tittelbach bisher die einzige Praxis, die diese Möglichkeit bietet.

