Krafttraining, Dehnung und Beweglichkeit verbindet das Pilates-Reformer-Training nach individuellen Bedürfnissen. Viel mehr als nur ein neuer Fitnesstrend, ist Markus Tittelbach überzeugt, der dieses Training in seiner Praxis anbietet.

Von New York nach Vollmersbach: In der Physio- und Ergotherapiepraxis von Markus Tittelbach revolutioniert seit einiger Zeit ein außergewöhnliches Geräteangebot die Therapie. In Großstädten finden Kunden den

Pilates Reformer bereits, in unserer Region ist Tittelbach bisher die einzige Praxis, die diese Möglichkeit bietet.